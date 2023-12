Cina | industria macchinari | costante espansione nei primi 11 mesi

(Di sabato 30 dicembre 2023) Pechino, 30 dic – (Xinhua) – L’cinese deiha registrato una crescita stabile nei11dell’anno, secondo i dati del settore. Durante il periodo, il ricavo operativo del settore e’ aumentato del 6,8% su base annua a 26.600 miliardi di yuan (circa 3.760 miliardi di dollari), come riferito dalla China Machinery Industry Federation. I profitti combinati del settore sono aumentati del 3% rispetto allo scorso anno a 1.600 miliardi di yuan, come mostrato dai dati. Nel periodo gennaio-novembre, gli investimenti in capitale fisso di attrezzature generali, automobili, ee attrezzature elettrici sono aumentati rispettivamente del 3,4%, del 17,9% e del 34,6%. (Xin) Agenzia Xinhua

