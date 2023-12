Cina | gru dal collo nero nello Xizang 2

Pechino, 29 dic – (Xinhua) – Il gruppo di satelliti L-SAR 01 della Cina e’ stato ufficialmente messo in funzione dopo aver completato i test in ... (romadailynews)

... 2023 Palazzo di Giustizia Crollo dellain via Genova, chiesti cinque rinvii a giudizio ... 2023 Migliori Bonus Casino Migliori Bonus Benvenuto Scommesse Bonus senza deposito Ultime news, ...... 2023 Palazzo di Giustizia Crollo dellain via Genova, chiesti cinque rinvii a giudizio ...Migliori Bonus Casino Migliori Bonus Benvenuto Scommesse Bonus senza deposito Ultime news Italia -, ...Taiyuan, 24 dic - (Xinhua) - Un evento cui non si assiste tutti i giorni: piu' di 10.000 gru comuni sono state recentemente avvistate mentre svernano ...L'uomo - si apprende - è stato colpito dal carrello di una gru che si è messo in movimento a causa della pendenza del terreno durante le operazioni di smontaggio. Le sue condizioni non sono gravi.