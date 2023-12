Ciclocross | Puck Pieterse si impone ad Hulst su Alvarado e Brand | quinta Sara Casasola

Leggi su oasport

(Di sabato 30 dicembre 2023) La gara più bella della stagione ad. Il quartultimo appuntamento di Coppa del Mondo femminile diè appassionante, con la vittoria diin volata su Ceylin Del Carmen, che ha provato una furiosa rimonta nell’ultimo giro e mezzo. Il dominio olandese viene completato dal terzo posto di Lucindae dalla quarta piazza di Fem Van Empel, che per la prima volta in stagione non sale sul podio.prova a fare immediatamente gara di testa, approfittando della buonissima partenza di Marie Schreiber e delle brutte partenze die Van Empel, con la campionessa iridata che però rimonta e si mette immediatamente in scia di Lucinda. Ma da dietro arriva nuovamente...