Ciclocross | Mathieu van der Poel furioso | “Mi hanno urlato cose molte brutte | ne ho abbastanza!”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Un gesto che farà sicuramente discutere quello del fuoriclassevan dernel corso della gara di Coppa del Mondo diad Hulst. Il campione olandese, detentore del titolo mondiale, si stava producendo nel suo assolo, valso il settimo sigillo in altrettante gare disputate del massimo circuito internazionale della disciplina. Concorrenza annichilita e arrivo davanti a tutti. Tuttavia, van dersi è lasciato andare a una reazione decisamente scomposta: uno sputo nei confronti di un gruppo di tifosi che seguivano la gara a bordo del percorso. Un episodio che non è passato inosservato e ha fatto un po’ il giro del mondo., orrendo gesto di Van der: sputa addosso a dei tifosi belgi – VIDEO Il corridore dell’Alpecin-Deceuninck ha poi dichiarato: “Erano ...

