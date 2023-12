Ciclocross | lanciate birra e urina su Van der Poel | lui reagisce sputando ai tifosi

Leggi su sportface

(Di sabato 30 dicembre 2023) Mathieu Van Derè stato il protagonista assoluto nella vittoria odierna nell’appuntamento di Hulst. Dopo aver vinto, riuscendo così a trionfare in tutte le prove di questa disciplina alle quali ha partecipato quest’anno, l’olandese ha sputato suirestando sulla bici dopo essersi avvicinato a un gruppetto di loro. Il video è diventato virale e alla base di questa reazione vi è, secondo la ricostruzione, il lancio da parte degli spettatori sul forte ciclista di diversi liquidi tra cuie addiritturanei precedenti passaggi in quel tratto. “Mi avevano riempito di insulti e devo dire che la cosa si ripete a ogni gara, al punto che sono davvero. Non la smettevano di gridarmi ogni tipo di cosa, e lo hanno fatto fin dal riscaldamento. Che cosa mi dicevano? Chiedetelo a loro, io non lo ripeto, ma dopo ...