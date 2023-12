Ciclocross | altro trionfo schiacciante per van der Poel a Hulst | il ritiro di Iserbyt riapre la Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ilè roba di Mathieu van der. L’olandese lancia un, ennesimo segnale per il Mondiale di Tabor di febbraio, stravincendo anche la prova didelad. Uncopia carbone degli scorsi sei: partenza e se ne va, con nessuno che riesce a mantenere il suo ritmo. Anche se, anche oggi, non abbiamo potuto assistere alla sfida tra i big three di questo sport. Sì perché sia Tom Pidcock che Wout Van Aert sono stati estromessi immediatamente dalla lotta. La gara del britannico dura lo spazio di due curve: in partenza viene immediatamente toccato da Mason finendo a terra. La sfortuna è però la rottura del cambio che lo costringe ad arrivare alla zona box a piedi, costringendolo a stazionare nelle zone di bassa classifica. Anche Van Aert ...