Ciclismo | Ganna | “Punto al doppio oro nelle prossime Olimpiadi di Parigi”

ha spiegato infatti che il secondo posto nella prova a cronometro su strada di quest'anno a Glasgow ha fatto scattare qualcosa nella sua testa. " Ho pensato subito che nel 2024 avrei dovuto ...In questi giorni Filippo, pluricampione olimpico e mondiale, si sta allenando per preparare i primi impegni stagionali. Eccolo alle prese con il lavoro a secco, in palestra con i ...Filippo Ganna in una intervista svela i suoi obiettivi per il 2024. Il focus è sulle Olimpiadi di Parigi 2024, dove punta all'oro nella crono individuale ...Q uella frase che si sente ripetere spesso – "l’Italia della pista è una famiglia"–– sta (anche) in un Filippo Ganna che approfitta del momento di pausa degli allenamenti per sistemare la… treccia dei ...