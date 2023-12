Chieti | rapinata e uccisa a coltellate in casa Preso il killer

In un primo momento si era pensato a una morte della donna, ex sarta, per cause naturali ma nella notte i carabinieri del Nucleo Investigativo dihanno fermato un 59enne, accusato di omicidio ...I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale die della compagnia di Vasto hanno eseguito il fermo, accusando il sospettato di omicidio volontario, rapina e porto ...Nelduccia, come la chiamavano in paese, è stata ammazzata il 23 dicembre. Aveva 84 anni ed era una sarta sempre disponibile con tutti. Paese sotto choc ...I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Chieti e della compagnia di Vasto hanno eseguito il fermo, accusando il sospettato di omicidio volontario, rapina e porto ...