Chieti | donna trovata morta in casa | arrestato 59enne

Sono sette i fendenti inferti a Michele Faiers, la Donna inglese di 66 anni trovata morta ieri mattina nella sua abitazione di Casoli, in provincia ... (tg24.sky)

Si era innamorata del mare e delle montagne d'Abruzzo, Michèle Faier Dawn, inglese di 66 anni. E in questa regione aveva deciso di stabilirsi, ... (ilmessaggero)

Donna accoltellata all’addome - omicidio in provincia di Chieti : marito irreperibile

Una Donna è stata trovata morta in un’abitazione in contrada Verratti a Casoli (Chieti), accoltellata all’addome. Si indaga per omicidio. Il marito ... (fattidipaese)