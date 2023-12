Chieti | anziana uccisa in casa a Gissi | fermato 59enne

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un uomo di 59 anni è statodai carabinieri die di Vasto con l’accusa di aver ucciso con una coltellata alla schiena Carolina D’Addario, un’84enne, trovata morta inlo scorso 23 dicembre a. In un primo momento si era pensato a una morte per cause naturali ma

E' stato arrestato dai Carabinieri un uomo di 59 anni, accusato di aver ucciso Carolina D'Addario, la 84enne trovata morta in casa a Gissi. Recuperata l'arma del delitto e la refurtiva. La presenza di una ferita sulla schiena dell'anziana ha spinto la procura della Repubblica a disporre ulteriori accertamenti.