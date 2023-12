Chiara Nasti allo stadio per Lazio-Frosinone | sguardo magnetico per lady Zaccagni

Nei mesi scorsi, i ladri avevano visitato anche le abitazioni di altri calciatori,, marito dell' influencer. Al biancoceleste i malviventi avevano portato via un bottino del valore di ...Lui e la moglie influencerhanno subito un furto di 80 mila euro tra gioielli, borse firmate e carte di credito nell'appartamento a due piani, nella zona di Ponte Milvio. Nella refurtiva ...Chiara Nasti manda in tilt i suoi fan su Instagram: sguardo magnetico per lady Zaccagni nell'ultimo post pubblicato ...Feste da incubo per il calciatore della As Roma, Nicola Zalewski, vittima di un furto nella sua casa romana. Ieri pomeriggio, i ladri – dopo aver forzato una porta finestra – ...