Chiara Ferragni torna sui social | un clic che spiega molte cose

(Di sabato 30 dicembre 2023) In molti, come sottolinea TgCom24, hanno notato quello messo al post di papà Marco insieme a Valentina, la sorella diche ha compiuto gli anni. Poi, qualche like è stato lasciato anche sotto ...

Venerdì 29 dicembre, in casa Ferragnez, Fedez ha preso parte a una lezione di pilates . Sui suoi canali social alcuni video in cui il rapper si è ... (leggo)

Non si placano le polemiche su Chiara Ferragni . Dopo il caso del pandoro e delle uova di Pasqua, in rete circola una Nuova grana. È infatti ... (tpi)

Da Sanremo allo scudetto del Napoli passando per Fabio Fazio,e Fedez, ma anche Messi, Lukaku e l'exploit di Jannick Sinner in Coppa Davis: nel 2023 social e web degli italiani, le discussioni sono state dominate da sport e intrattenimento con ...torna sui social, ma non si vede. Dopo lo scandalo dei pandori Balocco e la multa dell'Antitrust, l'imprenditrice digitale ha prima fatto un video di scuse, dicendo ai suoi follower ...Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Da Sanremo allo scudetto del Napoli passando per Fabio Fazio, Chiara Ferragni e Fedez, ma anche Messi, Lukaku e l'exploit di Jannick Sinner in Coppa Davis: nel 2023 social ...Le attività di Chiara Ferragni ancora sotto la lente d'ingrandimento dopo la multa dell'Antitrust per il caso del pandoro Balocco. Negli ultimi giorni diversi clienti si sono lamentati sui social netw ...