Chiara Ferragni | altra batosta E questa volta non sono pandori

(Di sabato 30 dicembre 2023) Un vento di delusione soffia tra le vetrine della gioielleria Bavarelli di Ferrara. Due anni fa, l’entusiasmo era alle stelle quando il negozio aveva deciso di accogliere nella propria offerta i gioielli del noto brand di. Tuttavia, le aspettative sipresto trasformate in amarezza. Oggi, il titolare della gioielleria confida con una nota di rammarico: «Stiamo svendendo tutto con sconti fino al 50%». Le ragioni disvenditada ricercare nella mancata risposta del pubblico, nonostante l’iniziale curiosità. A differenza delle previsioni, i prodotti dinon hanno scatenato l’entusiasmo atteso. La collaborazione, che ha visto la realizzazione di collane, anelli, braccialetti e orologi, non sarà rinnovata. «Non rinnoveremo più l’accordo con il ...

