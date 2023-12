Chi usa la famiglia per fare campagna elettorale tragga piuttosto lezioni dalla famiglia di Nazareth

Cosa c'entra il parlamento con un'inchiesta giudiziaria appena iniziata, che per di più non vede indagato nessun parlamentare e nessun esponente di ... (liberoquotidiano)

Dopo aver a lungo "lottato" prima per evitarne la "messa in liquidazione", poi per la costruzione di un virtuoso "percorso" di risanamento economico ... (247.libero)

l Vangelo odierno: Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore " ...Perlii rischi sono enormi: perdita delle dita della mano, cecità, sordità, fino alla morte I BOTTI LEGALI (E NON) Il Capodanno 2023 è ormai alle porte. E come ogni anno, l'attenzione delle ...Dalla famiglia di Nazareth dovremmo trarre tante lezioni. Penso che la prima sia quella di imparare a fare le cose normali, come Dio comanda. Né più, né meno ...Per poter iniziare un percorso professionale all’estero, molti paesi richiedono requisiti specifici. Se si tratta di un paese europeo la piattaforma più utile al potenziale candidato è Eures. Per Regn ...