Chi è Perla Vatiero? Età | fidanzato e Instagram

Nuovo appuntamento di fine anno all'insegna del Grande Fratello , quello di stasera, sabato 30 dicembre 2023. In vista della puntata in compagnia di ...

vorrei che vincesse Beatrice perché se lo merita - ha spiegato Mirko - È una donna ... Quindi credo che vinca lei, anche se se la gioca con Vittorio e." Momenti Indimenticabili del reality ... Questa sera torna il Grande Fratello in prima serata su Canale 5. Per il reality di Alfonso Signorini è l'ultimo appuntamento dell'anno. A sorpresa, Mirko Brunetti dichiara che vorrebbe fosse Beatrice Luzzi a vincere il Grande Fratello e non la ex fidanzata Perla Vatiero ...