Chi è Mirko Brunetti? Età | fidanzata e Instagram

Pronostico diBrunetti: "Eccovince il Grande Fratello" Nel corso del format del Grande Fratello "back to reality", proprioha esordito parlando dei concorrenti più furbi della Casa: ...A sorpresa,ha fatto il nome della zia Fiorda:ha fatto il nome divorrebbe come vincitore dell'attuale edizione del reality :ha infine nominato uno dei suoi amici più cari all'...A sorpresa, Mirko Brunetti dichiara che vorrebbe fosse Beatrice Luzzi a vincere il Grande Fratello e non la ex fidanzata Perla Vatiero ...Mirko si apre sulle emozioni nel Grande Fratello, dichiara il confronto con Perla come uno dei ricordi più belli e esprime il desiderio che vinca Beatrice ...