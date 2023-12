Che tristezza e che rischi per il paese la politica di questa destra

La recente decisione del Ministro Valditara di non procedere con l'incarico conferito a Paola Concia, suor Anna Monia Alfieri e Paola Zerman, per il ... (orizzontescuola)

Meloni : “Abbiamo sperato fino alla fine che Giulia fosse viva - provo tristezza e rabbia”

“Niente di tutto ciò che è stato messo in campo per fermare la violenza contro le donne sarà utile se non saremo in grado di affermare la grande ... (ildifforme)