Che differenza c’è tra zampone e cotechino

Leggi su dilei

(Di sabato 30 dicembre 2023) Entrambi sono prodotti tipici della nostra cucina, appartenenti ad una tradizione che affonda le sue radici molti secoli indietro: loe ilsono due alimenti che trovano spazio sulle tavole degli italiani in particolar modo sotto le feste. In abbinamento alle lenticchie, infatti, vengono serviti durante la sera di San Silvestro per celebrare l’arrivo del nuovo anno e attirare prosperità in casa. Siete curiosi di saperne qualcosa in più? Scopriamo quali sono le differenze tra, come si preparano e quali sono le ricette migliori per Capodanno.: le differenze Partiamo subito con il fare chiarezza su questi due prodotti: sebbene molto simili nell’aspetto, loe ilpresentano numerose ...