C’era una volta il Palamaggiò

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il parquet su cui sfrecciavano Nando Gentile ed Enzino Esposito è disastrato. I canestri bersagliati da Oscar Schmidt, recordman mondiale per punti realizzati, portati via con tabelloni e strutture di sostegno. Rubati i trofei della Juvecaserta, prima squadra del Sud a vincere uno scudetto, ma rimossi anche water e rubinetti, scrivanie, sedie, centraline elettriche e tutti i fili di rame. Si sono presi persino il busto del fondatore, il cavaliere Giovanni Maggiò. Come pietra tombale, nel giugno del 2021, quel che restava è stato dato alle fiamme. Il, il tempio del basket meridionale, è stato sventrato, ridotto a un guscio vuoto, aperto come una scatola di sardine e lasciato così, ad arrugginire. Oggi la squadra della città è costretta a giocare lontano da casa e ad allenarsi in orari improponibili, in campi messi a disposizione nei comuni vicini. Il ...