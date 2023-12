Centrodestra | il nodo amministrative non si scioglie

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNel, l’intesa sembra ancora lontana. I vertici dei partiti locali non sono sulla stessa linea. Del resto, non è successo neppure alle provinciali. Per le elezioni del consiglio di Palazzo Caracciolo in campo solo Lega e Forza Italia. Fratelli d’Italia e Udc non hanno preso parte alla contesa, indisponibili a ragionare di una lista che non fosse espressione del. Invece il Carroccio e gli azzurri hanno scelto il civismo. Tre gli amministratori eletti dalla Lega: l’uscente Pino Graziano, vice sindaco di Lauro, Emanuela Pericolo, assessora di Montefalcione, sponsorizzata dal sindaco Angelo D’Agostino, che da qualche mese ha ottenuto ha benedizione di Matteo Salvini entrando a far parte del suo partito; e infine Vincenzo Barrasso, consigliere comunale di Grottaminarda. Insomma, la Lega la sua partita l’ha ...