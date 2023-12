“Ce l’ho fatta!” L’aveva promesso in diretta tv e ora la proposta è arrivata | il vip e la sua Stefania si sposano

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 30 dicembre 2023)annunciato e anchedavanti a tutta Italia, intelevisiva, e ora alla vigilia di Capodanno ha fatto la fatidicadi matrimonio alla compagna. O meglio, quella di regalarle il matrimonio che ha sempre sognato, visto che anni fa si erano già giurati amore eterno ma non in modo tradizionale. E così il conduttore è stato di parola: in un video appena caricato sul suo profilo Instagram, eccolo in ginocchio e con l’anello in mano. Lei, ignara di quello che stava per accadere, ha seguito il suo compagno passo dopo passo nel gradino di casa quando a un certo punto lui si è inginocchiato per farle la fatidica domanda, emozionata ha portato le mani al volto e ha detto: “Amore sì, finalmente”. E poi: “Ce”, ha esclamato mostrando alla fotocamera il ...