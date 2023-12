“Cavolo che pasta!” | Cenere a Pompei rivisita l’insalata di rinforzo

(Di sabato 30 dicembre 2023) Baccalà,, papacelle, aceto balsamico e pasta mista: il primo piatto per il primo dell’anno è servito. S’intitola “che” e l’ha ideato lo chef del ristorante-museo, Pierpaolo Giorgio, nel suo stile semplice e raffinato, tra miseria e nobiltà. Il benvenuto al nuovo anno si dà con unazione del“di”. Secondo la tradizione, durante le feste, in tavola non può mancare questa tipica insalata partenopea, che a partire dalla Vigilia, di giorno in giorno viene “rinforzata” e integrata con nuovi ingredienti, fino a Capodanno. Lo chef l’ha trasformata in un primo gustoso e ben presentato, inserito nel menù delle festività del ristorante-museo, e che può essere replicato agilmente a casa. Giorgio è ...

