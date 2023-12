Caterina Balivo torna in tv con “La Bolta Buona” I dettagli

Leggi su 361magazine

(Di sabato 30 dicembre 2023) Dal prossimo 2 Gennaioin tvcon La Volta. Gli ospiti della prima puntata del 2024 La Voltafarà compagnia ai telespettatori con una puntata speciale best of, che ripercorrerà alcuni dei momenti salienti della stagione. A seguire,tornerà in diretta su Rai 1, sempre dalle ore 14.00 alle 16.00 da martedì 2 a venerdì 5gennaio. A inaugurare il nuovo anno, i racconti legati alle volte buone degli ospiti provenienti dal mondo dello showbiz, arricchiti da emozionanti contributi video che ne ripercorrono la carriera. Martedì 2 gennaio,accoglierà nel suo salotto il cantante Yari Carrisi, figlio di Romina Power, il cantautore e produttore discografico Edoardo Vianello con la moglie Elfrida Ismolli e ...