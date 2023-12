Caso Verdini | le chiavette usb e gli incontri in cui si «pilotavano gli appalti»

(Di sabato 30 dicembre 2023) Nell’inchiesta della procura di Roma che ha portato agli arresti domiciliari Tommaso, figlio dell’ex parlamentare Denis, anch’egli finito sotto indagine emergono dettagli particolari. Come l’uso delleUSB, cariche di documentazione (riservata), riporta il Corriere della Sera, che finivano puntuali sulle scrivanie degli imprenditori. Il «sistema gestito da Denis e Tommaso», testato sull’azienda Anas, poteva esser replicato ovunque. «Tre giorni dopo l’esecuzione delle perquisizioni – riporta la gip Francesca Ciranna- Pileri (Fabio Pileri, indagato per corruzione e colpito da interdittiva, ndr) mostrandosi preoccupato per il rinvenimento delle pennette, in una intercettazione ambientale riferendosi a Ciccotto (Angelo Ciccotto, imprenditore indagato, ndr) ha esclamato: “Vuoi scommettere che lo scemo l’ha salvata ...

