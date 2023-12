Caserta senza Capodanno in piazza | Del Rosso | “Ripensare i luoghi e le regole della movida”

(Di sabato 30 dicembre 2023). Anche quest’anno ilsarà “spento” nel silenzio più assordante dell’amministrazione. Dopo i recenti accadimenti di violenza l’amministrazione sta tentando di limitare ogni forma di aggregazione giovanile che possa diventare violenta, non trovando però soluzioni alternative di incontro per i giovani e la città stessa. I vari comitati da anni si battono contro lacosiddetta “selvaggia”, per un controllo capillare del centro storico, ma i controlli non sono abbastanza serrati né rispettati e i locali presenti nel centro, che nonostante le limitazioni imposte dalle delibere comunali, spesso e volentieri derogano dai divieti di vendite ed orari preferiscono chiudere perché ritengono antieconomico svolgere l’attività di discomusic a queste condizioni. Ciò tuttavia penalizza non solo il commercio, ma anche la ...

Dopo la sconfitta contro il Como, la posizione di Fabio Caserta come allenatore del Cosenza è fortemente in bilico (itasportpress)

Il futuro di Caserta sulla panchina del Cosenza è sempre più in bilico, specie dopo l’ultima sconfitta in rimonta contro il Como Il futuro di ... (calcionews24)

- continua sotto - Il ladro è stato intercettato a Teverola, in provincia di. Un uomo del ... rincasando in auto -perdere tempo contattava la centrale operativa della compagnia di Aversa ...Gli accorpamenti previsti purtroppo sono stati attuatitener conto delle proposte fatte dalle ... Per non parlare di Avellino, Benevento e. "La strada intrapresa dal Governo e dalla ...Il sequestro dei prodotti, non conformi agli standard e alla normativa di sicurezza. è avvenuto nell'ambito di controlli che la Guardia di Finanza di Caserta ha svolto in concomitanza delle festività ...Antonella Piccerillo (Lega) interroga la Giunta regionale: «Siamo l'unica Provincia della Campania a riscontrare problemi» ...