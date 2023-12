Carolina D’Addario non è morta per cause naturali | arrestato un uomo

Era stata trovata morta in casa lo scorso 23 dicembre, 84enne residente a Gissi, in provincia di Chieti. In un primo momento si era parlato di decesso per cause naturali, ma l'autopsia aveva ribaltato la tesi. Adesso per il suo ...12.12 Anziana uccisa in casa,arrestato vicino E' stato arrestato dai Carabinieri un uomo di 59 anni,accusato di aver ucciso, la 84enne trovata morta in casa a Gissi (Chieti). L'uomo ha confessato. E' un vicino di casa della vittima, che è stata uccisa con una coltellata alla schiena. In casa dell'...