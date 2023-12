Carlo Fidanza | Tempo di bilanci | la doppia morale della sinistra non muore mai

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) L'europarlamentare di Fratelli d'Italia,si guarda alle spalle e in un video ripercorre il 2023: "Fine anno,di. E allora mi sono chiesto: come sta la democrazia nel mondo? A sentire i soliti noti in Italia è ovviamente sotto attacco perché governa la destra di Giorgia Meloni, ma a queste idiozie non credono più nemmeno loro. Intanto in Europa la situazione sta degenerando. In Spagna, pur di rimanere al governo, Sánchez ha fatto carta stracciacostituzione per comprarsi i voti dei separatisti catalani, sottomettendo il potere giudiziario alla politica e garantendo ai secessionisti concessioni tali da mandare in frantumi in pochi anni una delle più antiche nazioni del nostro continente. In Polonia invece, appena arrivato al governo, “l'europeista” Tusk ha spento il ...