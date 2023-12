Capodanno | Roma si blinda | oltre mille agenti in campo Strade presidiate | fontane transennate | le misure

(Di sabato 30 dicembre 2023), la capitaleta per festeggiamenti che si preannunciano colossali edi sicurezza che provano a prevenire i rischi e contenere i possibili danni. E allora, saranno più diglidelle forze dell’ordine inper garantire la sicurezza della nottena di San Silvestro. L’evento principale sarà la festa al Circo Massimo dove sono attese circa 45mila persone. E allora, dopo l’ordinanza anti-botti varata dal Campidoglio, la Prefettura ha emesso anche l’ordinanza anti-vetro per la zona del Circo Massimo, dove si svolgerà la festa di, e alcune vie limitrofe tra cui Via dei Cerchi, Piazza di Porta Capena, Via della Greca, Via San Teodoro, Via delle Terme Diocleziane e Piazza Ugo La ...

, 30 dicembre 2023 "Siamo all'alba del 2024 e come sempre è arrivato il momento di tracciare un ... Lo dice in un messaggio video sui social in occasione della senatrice di Forza Italia e ..., 30 dicembre 2023 I consigli degli artificieri della Polizia di Stato per festeggiare in sicurezza utilizzando i botti regolamentari. Fonte video: PoliziaRoma, 30 dic. (askanews) - La folla alla stazione di Londra e la rabbia dei passeggeri che si sono visti cancellare il proprio treno alla viglia di Capodanno. Almeno 14 Eurostar sono stati fermati per ...Come da tradizione, nelle principali città e piazze italiane si attenderà l’arrivo del nuovo anno con la grande musica dal vivo. Sono diversi i concerti in programma nella notte di San Silvestro per b ...