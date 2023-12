Capodanno | pronti a partire! E gli italiani scelgono la montagna | ci andranno in 4 su 10

Leggi su notizie

(Di sabato 30 dicembre 2023), partenza e via per le vacanze di. In crescita viaggi in Italia e all’Estero.lasu 10 Il 2023 è stato un anno decisamente complicato, con più ombre che luci, ma glinon si arrendono e preferiscono esorcizzare il buio alla ricerca della luce dell’ottimismo., 4su 10 secondo Confcommerciola, foto AnsaE allora saranno 10,6 milioni gliin viaggio proprio a, oltre un milione in più dello scorso anno: risultato che sarebbe ancor più eccezionale se anche solo una parte dei molti indecisi fino all’ultimo momento – complice anche il picco influenzale in corso – alla fine si ...