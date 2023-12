Capodanno | pienone negli alberghi italiani | prenotate 9 camere su 10 Le mete estere preferite

(Di sabato 30 dicembre 2023) Finale d'anno con il '' per il turismo: per l'ultimo week end del 2023 le strutture ricettive italiane si avviano a ospitare 4,1 milioni di presenze nelle notti del 30 e del 31 dicembre, con l'89% delle stanze disponibili già riservate L'articolo proviene da Firenze Post.

Un autenticoha accolto i The Kolors sul palco del Trigenovese per la prima serata di musica e divertimento che si è svolta ieri sera malgrado la pioggia. L'evento, che ha riempito il Porto ..."Ildiconferma il rilancio turistico di Lorica, anche grazie agli speciali bus che la Regione Calabria, su impulso dell'assessore regionale Emma Staine, ha reso disponibili per seguire ...Il commento del sindaco: «L’iniziativa sta consentendo a tanti visitatori di scoprire i nostri gioielli di cultura, natura ed enogastronomia» ...Finale d'anno con il 'pienone' per il turismo: per l'ultimo week end del 2023 le strutture ricettive italiane si avviano a ospitare 4,1 milioni di presenze nelle notti del 30 e del 31 dicembre, con l' ...