Capodanno | occhio alle fregature | “Noi | giovani bergamaschi truffati per la casa vacanza”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Un classico intramontabile: con le festività di fine anno, tornano le truffe sugli affitti delle case. È successo a una comitiva di ventenni della Bassa Bergamasca, diretti a Ponte Di Legno (Brescia) e incappati in una vera e propria fregatura a pochi giorni dal. La perdita, per fortuna, non è enorme: 300 euro di caparra, versati in anticipo per un alloggio nel quale non potranno comunque soggiornare, perché già occupato. “Ci siamo rivolte a un privato che guarda caso ora è irreperibile – racconta una delle ragazze truffate -. Il prezzo era molto basso, le foto del posto forse un po’ troppo patinate, ma ci siamo fidati lo stesso. Col senno di poi abbiamo sbagliato – ammette -, ma a quanto pare non siamo stati gli unici…”. I prezzi troppo vantaggiosi dovrebbero destare più di un sospetto. Anche perché di storie simili, ormai, se ne ...