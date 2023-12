Capodanno | come sarà il meteo? In arrivo pioggia e neve

Leggi su notizie

(Di sabato 30 dicembre 2023)ilnella giornata di San Silvestro? In(di nuovo) freddo,ed addiritturaSe l’ultimo è stato un Natale piuttosto “caldo” lo stesso non si può dire delche sta per arrivare. O quasi. In questo 2023, oramai giunto alla conclusione, le temperature sono ancora superiori alle medie. Non è affatto un mistero che quest’anno sia considerato, a livello globale, quello più caldo della storia. Addirittura superato quello del 2016 che presentava delle temperature a dir poco anomale. Anche se, a dire il vero, nelle prossime ore e soprattutto nella giornata di domani ci saranno importanti cambiamenti.il(Ansa Foto) ...