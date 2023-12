Capodanno | Coldiretti | Per il cenone 98 euro in media a famiglia

(Di sabato 30 dicembre 2023) Per ildi fine anno saranno destinati alla tavola 98in, in leggero aumento rispetto allo scorso anno (+2%). E’ quanto emerge da una indagine/Ixe’ in vista delper il quale si prevede che quasi nove italiani su dieci (87%) trascorreranno nelle case, proprie o di parenti e amici, mentre gli altri si divideranno soprattutto tra ristoranti e pizzerie dove sono previsti 4,6 milioni di persone ai quali si aggiungono oltre 350mila presenze in agriturismo secondo le stime di Terranostra e Campagna Amica. Se una maggioranza del 34% conterrà la spesa entro i 50– spiega– un altro 23% viaggerà tra i 50 e i 100e un 20% arriverà fino a 150. Non ...

Quello delle vongole è un aumento che tocca il 32 per cento , avvertesecondo i dati di BMTI e Consumerismo, che hanno analizzato l'andamento sui mercati all'ingrosso, ortofrutticoli e ...E quanto emerge da una indagine/Ixe in vista delper il quale si prevede che quasi nove italiani su dieci (87%) trascorreranno nelle case, proprie o di parenti e amici, mentre ...Il Capodanno degli italiani Per nove su dieci sarà in casa, propria, di amici o parenti. Per gli altri la scelta ricade su ristoranti e agriturismi, ma per tutti ci sarà da ...L'85% dei cenoni di San Silvestro prevede le lenticchie nel menu, secondo un'analisi Coldiretti-Ixè. Le lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP e altre specialità ...