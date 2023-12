Capodanno | botti vietati a Roma | le sanzioni In strada 1 200 vigili

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 dicembre 2023) È arrivata l'ordinanza antidel sindaco Roberto Gualtieri. Il provvedimento, spiega il Campidoglio, vieta dalle ore 00.01 del 31 dicembre alle ore 24 del 6 gennaio l'esplosione di «petardi,e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti del». Questo «al fine di garantire la sicurezza urbana, l'incolumità fisica delle persone e la tutela del patrimonio culturale e ambientale della città». Esclusi dal divieto gli spettacoli pirotecnici realizzati da professionisti autorizzati. E per chi ha voglia di accendere una luce in più per festeggiarec'è comunque la possibilità di utilizzare fontane luminose, tubi lancia coriandoli, bacchette scintillanti e «tutti i materiali - specifica il Comune - espressamente consentiti dal decreto legislativo 29 luglio 2015 n.123». Chi violerà il ...