Capodanno | appello del prefetto di Napoli ai giovani | “Siate responsabili”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ unallatà, quello che il neodi, Michele di Bari, rivolge ai cittadini, soprattutto ai, in vista dei festeggiamenti per il. “A fronte di un dispositivo così poderoso che abbiamo messo in atto quello che mi auguro è che la festa sia una festa di comunità – ha detto nel corso della conferenza stampa di fine anno – Rivolgo soprattutto unaiaffinché ci siano comportamentiper evitare che possano accadere fatti negativi per la pubblica e privata incolumità.Rivolgo unanche alla popolazione ad usare i mezzi pubblici. Da parte nostra c’è un impiego massimo di persone ma è necessaria la collaborazione ...