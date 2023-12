Capodanno amaro per Mourinho | Juventus-Roma 1-0

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 30 dicembre 2023) Torino, 30 dicembre 2023 – Labatte 1-0 lanel posticipo della 18/a giornata di Serie A, disputato all’Allianz Stadium di Torino. A decidere il match il gol di Rabiot al 2? della ripresa. In classifica i bianconeri salgono a quota 43, a -2 dall’Inter capolista, mentre i giallorossi sono settimi insieme al Napoli con 28 punti. In aggiornamento…(Foto: X @fc) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.