Capodanno a Sorrento tra “Ciuccio di Fuoco” | spettacoli | cinema e musica

(Di sabato 30 dicembre 2023) Domani 31 dicembre, a, sarà il tradizionale “di” a dire addio al 2023. L’appuntamento, al quale presenzierà il sindaco, Massimo Coppola, è per le ore 18 in piazza Tasso. A pochi metri dal palco dove, a partire dalle 23, si saluterà il nuovo anno ballando fino al mattino, in compagnia Helen & Antonio AfroBlue, del dj Miguel Verdolva e del performer Emsi Gallo. Poi, all’una, lo spettacolo dei fuochi d’artificio dalla piattaforma ancorata al largo di Marina Piccola. Ma il conto alla rovescia inizierà già alle ore 10, sempre in piazza Tasso, con il teatro di burattini dei fratelli Mercurio che allieterà i più piccoli fino a tarda sera. Al teatro comunale Tasso, alle ore 11.30, il “Concerto di fine anno” dellaSinfonietta International Orchestra. Sempre in mattinata, al ...

