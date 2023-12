Capodanno a Roma | controlli dei carabinieri nel Centro storico Sei persone arrestate e tre denunciate per furto

, 30 dicembre 2023 "Siamo all'alba del 2024 e come sempre è arrivato il momento di tracciare un ... Lo dice in un messaggio video sui social in occasione della senatrice di Forza Italia e ..., 30 dicembre 2023 I consigli degli artificieri della Polizia di Stato per festeggiare in sicurezza utilizzando i botti regolamentari. Fonte video: PoliziaRoma, 30 dic. (askanews) - La folla alla stazione di Londra e la rabbia dei passeggeri che si sono visti cancellare il proprio treno alla viglia di Capodanno. Almeno 14 Eurostar sono stati fermati per ...C'è chi tra gli italiani passa le vacanze in montagna, chi nelle città d'arte e chi come i politici a Roma a votare la Manovra di Bilancio del 2024 nella giornata di ...