Capodanno a Napoli | oltre 500 agenti in strada | blindate zona della movida

(Di sabato 30 dicembre 2023) Botti vietati in determinate aree, divieto di vendita di bevande in bottiglia, e una task force per garantire unsicuro ai napoletani e ai tanti turisti in vacanza nella città partenopea: questi i provvedimenti messi a punto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, presieduto nel pomeriggio di ieri dal prefetto Michele di Bari. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Il comune di Napoli ha organizza to due spettacoli pirotecnici di due diverese location della città per la campagna contro uso di fuochi d'artificio. ... (ilmattino)

Da venerdì 29 a lunedì 1° gennaio ci attende un lungo weekend ricco di Eventi a Napoli e in Campania. Da non perdere gli spettacoli musica li nelle ... (2anews)

: CHRISTMAS VILLAGE - un luogo magico per tutta la famiglia grazie alle tantissime attivita' e ... ingresso piazzale Tecchio Sito: https://www.christmas - village.it/ - Ferrara:A ...Ordigni dal potenziale molto alto, l'uomo è incensuratoZielinski non intende riaprire la trattativa con il Napoli. Il muro ormai si è alzato ed è altissimo, scrive quest'oggi Il Mattino sottolineando però che a gennaio non andrà via anche se l’accordo con ...I titolari sono stati denunciati. Altri 240 ordigni artigianali ad alto potenziale esplosivo comunemente conosciute come “cipolle”, per il peso di 39 chili, provenienti da Napoli, sono stati trovati ...