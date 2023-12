Capodanno a Gorizia

Leggi su udine20

(Di sabato 30 dicembre 2023) Archiviate le giornate del Natale, che hanno offerto un pieno di iniziative, luci, allegria e animazione per le vie di, il maxi cartellone di eventi del Dicembreno – messo a punto dal Comune dicon il sostegno e la collaborazione della Regione, della Camera di commercio Venezia Giulia, dell’Apt, della Pro Loco di, del Gect e della Confcommercio di– è ancora in piena attività per accompagnare la città fino all’attesa serata del 31 dicembre quando tutti potranno festeggiare assieme la fine dell’anno e l’arrivo dell’anno nuovo in Piazza Vittoria. Sul palco allestito nella centralissima piazza – dove campeggia anche il grande albero natalizio ed è sempre attiva la pista di pattinaggio, che farà divertire grandi e piccini fino al 7 gennaio – sono in programma musica e ...