Caos treni a Capodanno | sconforto a Londra e Parigi | pianificavamo da tempo la vacanza

tutti e 41 treni Eurostar da e per Londra sono stati cancella ti per la giornata di oggi. Lo ha annunciato la compagnia ferroviaria sul suo sito web. ... (ilfattoquotidiano)

Bollino nero per i trasporti ferroviari che collegano il Regno Unito all’ Europa . tutti e 41 treni Eurostar da e per Londra sono stati cancellati ... (open.online)

... gettando nel30mila viaggiatori di Capodanno. In mattinata la società sperava ancora che i servizi tornassero a funzionare, ma alle 15 ora italiana aveva cancellato tutti i 41che ...Fino a ora sono state soppresse le corse di 29. 'A causa di un problema infrastrutturale sulla linea ad alta velocità vicino a Londra, sabato 30 dicembre saremo costretti a cancellare alcuni ...AGI - Eurostar ha cancellato tutti i servizi da e per Londra a causa dell'allagamento in un tunnel sotto il Tamigi, gettando nel caos 30mila viaggiatori di Capodanno. In mattinata la società sperava a ...(LaPresse) Quarantun treni cancellati, passeggeri bloccati a Londra e Parigi, caos nelle stazioni. La chiusura del tunnel sotto il Tamigi ...