Canone Rai | via libera dal Senato | in bolletta scende da 90 a 70 euro

(Di sabato 30 dicembre 2023) Dal 1° gennaio 2024, è previsto un taglio del 25% dell’importo dovuto per ilRai. Questo comporterà una riduzione dell’importo da 90 a 70, con un risparmio di 20all’anno sulla. Tuttavia, va sottolineato che questa modifica non diventerà una prassi stabile, ma sarà in vigore solo per il 2024, secondo quanto indicato nell’articolo 8, comma 1 della Manovra attualmente in discussione.il costo delinLa Legge di Bilancio 2024 apporta modifiche all’importo dovuto dai titolari di utenze elettriche, rappresentando comunque solo un primo passo verso la riforma delle regole di pagamento deltelevisivo. La Commissionepea ha sollecitato l’Italia a rivedere le regole di pagamento del ...