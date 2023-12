Camposano | 40 artisti di strada en plein air

(Di sabato 30 dicembre 2023) Sono 40 glidiche hanno partecipato a, in provincia di Napoli al Buskers Festival promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Barbato. Un evento che si è chiuso ieri sera nell’ambito della rassegna natalizia “Vita & Amore in…” che prevede un cartellone di iniziative “inclusive” fino al 6 gennaio. “Abbiamo dato un palcoscenico all’espressioneca declinata nelle forme più disparate. Si sono esibiti, tra le nostre strade e nelle nostre piazze, musicisti, pittori, cantanti, attori, giocolieri, acrobati.– ha detto il sindaco, Francesco Barbato – ha offerto una location a tantissimi professionisti che amano esibirsi spontaneamente tra la gente creando un dialogo diretto con le persone, piuttosto che in luoghi ...

