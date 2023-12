Campi Flegrei | il gioco che insegna ai bambini a riconoscere il bradisismo | come funziona la «balance ball»

Leggi su open.online

(Di sabato 30 dicembre 2023) Neiil, fenomeno che consiste in un lento movimento di sollevamento e abbassamento del suolo, è un fantasma con cui gli abitanti sono costretti a fare i conti. Ma che adesso provano anche ad esorcizzare, trasformandolo in: da mercoledì 3 gennaio al Rione Terra di Pozzuoli, all’Hub Culturale del Parco Regionale deidi Palazzo Mirabella, i più piccoli potranno infatti provare “Earthquake”, un simulatore di scosse per permettere aidiil pericolo. L’obiettivo delè di rimanere in equilibrio su una, resistendo alla difficoltà crescente: ci sono tre livelli, mostrati dalle infografiche e dal cartone animato. Si inizia con ...