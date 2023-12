Campania | provvedimenti della Giunta per borse di studio e forestali

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLaregionaleha varato deiriguardanti l’ergogazione didiper studenti e la programmazione forestale. Nel pimo caso, laha deliberato, come negli anni precedenti, l’erogazione dellediper l’anno scolastico 2023/2024 a favore di studentesse e studenti frequentanti la scuola secondaria di II grado (pubbliche e paritarie), confermando in 15.748,48 euro la soglia del livello Isee (Indicatoresituazione economica equivalente) per la presentazione delle istanze di accesso. Laha inoltre approvato il Documento di Programmazione Forestale per il triennio 2024/2026. Nel documento vengono definite ...

Molti irelativi a variazioni di bilancio: per l'istituzione di un capitolo di ... a seguito dell'ammissione a finanziamento per i fondi POC2014/2020. Ok anche alla variazione ...- spiega Viscardi - Questo permetterà la conseguente scomparsa indi 150 istituzioni ... Come è noto la loro sorte è legata a graduatorie e punteggi enon di competenza di questo ...Questo traguardo rappresenta non solo un successo individuale per il Commissario Giosy Romano ma anche una vittoria per l’intera comunità e per il tessuto economico della Campania. La centesima ...NAPOLI - Il Commissario Straordinario del Governo della ZES Campania avv. Giosy Romano ha firmato oggi la centesima Autorizzazione Unica dal suo insediamento ...