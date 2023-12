Camion a fuoco sulla Pontina all’altezza di Pomezia FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 30 dicembre 2023) Un mezzo pesante, un, è andato astaseradi. L’episodio si è verificato attorno alle 19.30 di oggi 30 dicembre 2023. Il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme in direzione Roma in corrispondenza di Via dei Castelli Romani. Sul posto sono intervenuti i Vigili del. Incendioin fiammediDa quanto si apprende in questo momento – aggiornamento ore 21.00 – le fiamme sarebbero state completamente estinte. In corso le operazioni di ripristino della viabilità che ha subito forti ripercussioni. Da capire le condizioni del conducente. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.