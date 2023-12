Calvarese | «Doveri stecca in Genoa-Inter Anche problemi fisici»

(Di sabato 30 dicembre 2023)boccia la prestazione diindi ieri. Non solo sul piano disciplinare, ma segnalandodifficoltà fisiche: la sua analisi a Tuttosport. FISCHIA MALE – Su Tuttosport prende 4,5 l’arbitro didi ieri, Daniele. Nel commento – a parte – di Gianpaoloc’è una motivazione non tecnica: «Il suo rendimento fino a questo momento era stato un po’ altalenante, al di sotto dei suoi standarda causa di qualche problema fisico». Sulla partita del Ferraris l’ex arbitro commenta: «Spinta di Yann Bisseck su Kevin Strootman prima del gol di Marko Arnautovic. In effetti il difensore nerazzurro usa entrambe le braccia e soprattutto non le appoggia sull’avversario, bensì lo ...

non fischia poco: in totale sono ventotto falli, tredici contro il Genoa e quindici contro l'Inter. L'ammonizione di Barella La conduzione di gara resta comunque nei giusti binari, nonostante ...F ino all'anno scorso era Danielea giocarsi la leadership in Italia con Orsato, ma quest'anno Davide Massa ha scalato le gerarchie. La Uefa lo aveva già inserito nella categoria "élite" (solo lui e Orsato gli italiani). Dopo ...Termina 1-1 la sfida tra Gilardino e Simone Inzaghi: i rossoblù recriminano un fallo su Strootman in occasione del vantaggio di Aranutovic ...Su Gazzzetta: Spinta di Bisseck Per Doveri è lieve e il Var conferma. Forti proteste del Genoa sul gol dell’1-0. Sulla rimessa laterale di Darmian e prima che il pallone giunga a Barella-… Leggi ...