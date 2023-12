Calendario tuffi 2024 | le date | il programma e tutti gli eventi

(Di sabato 30 dicembre 2023) Una stagione importante. L’annata deiculminerà nelle Olimpiadi di Parigi. I Giochi saranno l’obiettivo principale degli atleti e le altre competizioni avranno la valenza delle tappe di passaggio, pur considerando tra questi i Mondiali di Doha (2-10 febbraio). Nell’insolito slot temporale citato, la rassegna iridata terrà banco e sarà un primo importante banco di prova per. L’Ital-, da questo punto di vista, vorrà farsi trovar pronta e rispondere presente con le proprie punte. Chiara Pellacani sarà l’osservata speciale dell’annata, lei che sogna di ripercorrere le orme di un mito dello sport italiano come Tania Cagnotto. Da considerare poi altri atleti azzurri come Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia ed Elena Bertocchi, che vorranno distinguersi a livello individuale e anche nei ...

La scelta del 20 […] Navigazione articoli Natale tempo di cimenti invernale: ildeifuori stagione in Liguria Il monte Antola entra a far parte della rete di monitoraggio di ...Le feste natalizie sono da sempre l'occasione per dare vita ai tradizionalifuori stagione. In Liguria sono molti i cimenti invernali che si organizzano da Ponente a Levante. Domani, 24 dicembre il tuffo in mare sarà a Bogliasco mentre a Natale sulla spiaggia di Vesima ...SBK: BMW anticipa tutti e sarà la prima squadra a presentarsi nella seconda metà di gennaio, in seguito spazio a Ducati nella suggestiva cornice di Madonna di Campiglio ...La routine di bellezza è una cosa seria, e non c’è cosa migliore che prendersi cura di sé tutto l’anno con continuità. Ogni mese sul calendario possiede ...