Calendario Superlega volley oggi | orari partite 30 dicembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 30 dicembre 2023) Dopo un boxing-day pieno zeppo di sorprese torna subito in campo la2023-2024 di pallavolo maschile. A Santo Stefano si è chiuso il girone di andata e si sono delineati i quarti di Coppa Italia,sabato 30vanno in scena 5valide per la dodicesima giornata del campionato, l’ultima del 2023. Ieri si è giocato l’anticipo tra Verona e Taranto,sono di scena tutte le big con le cinque sfide che inizieranno alle 18.00. Fari puntati a Monza dove la Mint Veroaspetta la visita di Civitanova. Si affrontano due squadre reduci da una sconfitta pesante nell’ultimo turno, i padroni di casa sul campo di Cisterna mentre la Lube si è vista rimontare da sopra 2-0 davanti al proprio pubblico da Verona. Le squadre sono divise da un solo punto in classifica e ...