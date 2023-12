Calendario sport invernali oggi | orari sabato 30 dicembre | programma | tv | streaming

(Di sabato 30 dicembre 2023)30, una nuova giornata dedicata aglitutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati sul Tour de Ski di sci di fondo che inizia dalla tappa di Dobbiaco. Sulle nevi italiane saranno le Sprint a tecnica libera a regalare spettacolo. Tra le fila italiane Federico Pellegrino vorrà mettersi in evidenza, per fare come al solito la differenza davanti al pubblico di casa. Si spera che il tifo sappia motivare anche il resto della compagine tricolore. Di scena anche la Tournée dei Quattro Trampolini al femminile a Garmisch Partenkirchen (Germania), con le qualificazioni a ...

Si giocano il Brisbane International, che torna come evento combined, il Bank of China Hong Kong Tennis Open, di nuovo nelATP per la prima volta dal 2002, e il WTA di Auckland (ASB ...Nel main draw del torneo WTA di maggior prestigio neldella prima settimana del 2024 Martina Trevisan, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti. Bronzetti, numero 62 del mondo, affronta al primo ...All. Dionisi. Dove vedere Milan-Sassuolo in tv La partita tra Milan e Sassuolo verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky ...Il nostro gruppo editoriale, per il secondo anno consecutivo, regala un calendario dedicato ai protagonisti del volontariato: persone che aiutano chi ne ha bisogno, in maniera disinteressata e ...